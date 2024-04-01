征戰羽壇19年葉姵延宣布掛拍

曾3次征戰奧運的香港羽壇一代領軍人物葉姵延，上周六向外宣布結束19年球員生涯，往後的日子將致力培育新一代。

「秉持黑妹精神培育下一代」 「黑妹」在社交媒體上寫道：「親愛的大家，我要告訴你們一個消息，『黑妹』正式退役了。回想我剛踏入運動員世界時，很多人都覺得我只有17歲，還有很多年可以繼續打，但轉眼間已過了19年，時間過得真是太快了……終於到了這一天。」

葉姵延中學時期已加入體院接受訓練，為了追夢選擇輟學，全情投入運動員生涯。「黑妹」多年來屢創佳績，包括贏過亞運一銀一銅，以及2009年東亞運女單金牌。當中2006年多哈亞運，她在8強爆冷淘汰奧運冠軍名將張寧，4強再擊敗南韓好手黃慧淵，與師姐王晨包辨決賽席位，開創香港羽壇歷史一頁。

這位奧運「三朝元老」亦在賽場寫下一幕幕激情畫面，倫敦奧運8強僅負最終冠軍中國的李雪芮，但已是港隊歷來奧運最佳成績。世界排名曾排第8的「黑妹」，感激每位幫過她的教練、隊友及朋友，「我會繼續秉持黑妹精神，去教導羽毛球並培育下一代。同時，我也將面對各種新的挑戰和嘗試。」