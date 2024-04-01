入球騷！東方破標準流浪

巴科爾梅開二度

標準流浪是役有林遼太傷愈復出，聯同國際賽後歸隊的林衍廷，雙雙正選披甲。東方亦有葉鴻輝及余在言等主力回歸球隊，陣容更完整。流浪開段主動搶攻，5分鐘伊巴謙左路窄位先試一腳，被葉鴻輝救出，其後劉智樂攻門亦告斜出。東方頂住壓力，余在言左路罰球斬入禁區，高素巴耶夫頭槌先開紀錄，這位中堅興奮拿出印上子女照片的護脛慶祝。21分鐘，伊巴謙右路傳中，林衍廷門前失機未能扳平。31分鐘高素巴耶夫禁區內犯手球，劉智樂操刀12碼，卻被葉鴻輝救出。東方隨後反擊，39分鐘流浪門將盧兆崎出現失誤，巴科爾左腳笠入空門成2比0，補時階段，余在言和黃皓雋合作，最後交由巴科爾燙射得手，東方半場領先3球。