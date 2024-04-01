入球騷！東方破標準流浪
昨日在旺角大球場上演的港超聯尾場，東方憑巴科爾梅開二度，加上高素巴耶夫、余在言及吳宇曦入波，以5比1大勝標準流浪。
巴科爾梅開二度
標準流浪是役有林遼太傷愈復出，聯同國際賽後歸隊的林衍廷，雙雙正選披甲。東方亦有葉鴻輝及余在言等主力回歸球隊，陣容更完整。流浪開段主動搶攻，5分鐘伊巴謙左路窄位先試一腳，被葉鴻輝救出，其後劉智樂攻門亦告斜出。東方頂住壓力，余在言左路罰球斬入禁區，高素巴耶夫頭槌先開紀錄，這位中堅興奮拿出印上子女照片的護脛慶祝。21分鐘，伊巴謙右路傳中，林衍廷門前失機未能扳平。31分鐘高素巴耶夫禁區內犯手球，劉智樂操刀12碼，卻被葉鴻輝救出。東方隨後反擊，39分鐘流浪門將盧兆崎出現失誤，巴科爾左腳笠入空門成2比0，補時階段，余在言和黃皓雋合作，最後交由巴科爾燙射得手，東方半場領先3球。
易邊後56分鐘流浪再獲12碼，今次神田夢實大腳抽入，追成1比3。惜後備上陣的陳耀祖踢跌巴科爾，兩黃一紅被逐離場，流浪10人應戰下擋住東方猛攻，盧兆崎尾段1分鐘內連環撲出巴科爾頭槌及馬高斯遠射。補時階段，東方由余在言主射12碼抽入網角，加上吳宇曦施冷箭「埋齋」，東方大勝5比1而回。
圖、文：余樂詩
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