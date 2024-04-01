4蛋贈港會理文做番1哥先

香港足球會足球場昨日上演的港超聯，由港會主場迎戰理文。「黃黑軍團」憑荷西安祖、黃威、安尼亞及張憙延先後建功，以4比0輕取港會，反壓傑志兩分重登榜首，惟多踢一場。

港會是役正選派出周子謙、費利皮爾及李俊諺3位U22兵，前線由福保羅及里奧負責攻堅；理文強陣出擊，傷愈復出的基華尼頓夥拍艾華頓及安尼亞，黃威與保利臣負責中場串聯。甫開賽理文即瘋狂施壓，1分鐘，安尼亞接應界外球回後，基華尼頓禁區頂一射僅僅柱邊出界。9分鐘，荷西安祖門前窩利抽射建功，理文早早搶到領先優勢。1分鐘後，李毅凱遠射被邁亞撲出不遠，安尼亞隨即回後給黃威，後者輕鬆射成2比0完半場。

曾昭達認同安帥「節奏論」 換邊後理文繼續主導形勢，55分鐘，安尼亞先挑過出迎的邁亞，再頭槌頂入空門。遙遙領先3球的理文未見收手，踢至84分鐘，邁亞出迎與劉學銘相撞，張憙延把握機會輕鬆「埋齋」，理文終大勝4比0全取3分，爭標路上繼續與傑志鬥得難分難解。

理文主教練曾昭達賽後認為贏波關鍵，是球隊能踢出賽前部署：「關鍵在於我哋嘅發揮，睇吓能否喺比賽早段入波。」對於港隊主教練莊恩安達臣早前曾批評港超節奏緩慢，曾昭達表示同意：「香港足球節奏未去到亞洲一線水平，呢個係不爭嘅事實，係要提升。隨住港隊球員踢完亞洲盃擴濶咗眼界，希望大家之後都有所提升。」

圖、文：林卓臻