作客3:1反勝均業北區 新界打吡大埔攞威

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，在北區運動場爆發「新界打吡」，均業北區主場與大埔正面交鋒。主隊一度由朱偉鈞先開紀錄，惟大埔之後發力，憑加比爾、比迪高及雷仙奴各入一球，以3比1反勝對手，聯賽收穫兩連勝。

均業北區是役派出柏度及葉卓文扼守後防，何振廷和羅曉聰負責派牌，支援羅港威攻堅；「綠戰士」方面由於盧卡斯停賽，比迪高、馬卡雷拿及雷仙奴組成前線三叉戟，謝臣聯同羅振庭作中場屏障，港隊中場陳肇鈞先列後備。

開賽初段，大埔試圖反客為主，比迪高中路推順後起腳，未能命中目標。17分鐘，北區角球攻勢，柏度頭槌攻門，朱偉均門前將皮球送入網窩，惟ＶＡＲ覆核後，確認入球無效。其後大埔獲黃金機會，馬卡雷拿接應傳中後勁射，被林駿杰救出，雷仙奴面對空門又頂高。之後比迪高橫傳，鄭子森左路勁射，林駿杰撲到再中楣彈出。踢至40分鐘，北區靠一次美妙組織打紀錄，羅港威傳入禁區，肯迪回傳助攻朱偉鈞射成1比0，但大埔兩分鐘後即憑加比爾接應角球頂入，閃電扳平1比1完半場。

盧卡斯缺陣李志堅滿意戰果 換邊不足1分鐘，大埔再有斬獲，馬卡雷拿搶贏葉卓文後傳中，比迪高起腳射成2比1。之後馬卡雷拿禁區內被林駿杰撲跌，起初球證判出12碼，但ＶＡＲ覆核後指大埔球員越位在先，取消12碼。北區力圖收復失地不斷壓前，反令後防暴露更多空位，最終雷仙奴在85分鐘單刀射破林駿杰十指關，為大埔鎖定贏3比1，全取3分。

大埔是役落後下艱苦反勝，主教練李志堅承認盧卡斯的缺陣，對球隊有明顯影響，但最重要是順利全取3分：「盧卡斯對我哋好重要，佢今日缺陣令球隊少咗把刀，梗係踢得辛苦啲，所以贏到都算係唔錯嘅結果。」

圖、文：鄧文滔