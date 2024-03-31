首闖決賽迪米杜夫重返Top 10

曾被封為「小費達拿」的迪米杜夫，在一班後輩面前續顯實力，準決賽以6比4、6比7（4比7）、6比4力挫4號種子的沙華列夫，首次打入邁阿密決賽，同時也是他生涯第3次躋身大師級賽事的冠軍戰。

2:1激贏沙華列夫同仙拿爭冠

「我現在為自己而戰，跑着自己的賽道。這一切都是我們團隊努力帶來的，我的人生及職業生涯正走上一條非常不同的賽道，我們做了很多事情，做了很多工作，我一直相信自己……這只是蛋糕上的櫻桃。」32歲的迪米杜夫在最新的世界排名將升上第9位，這也是他自2018年後首次再重返世界前10位，而他過去曾位列世界前10名長達260周，是史上位列時間最長的第3位。