首闖決賽迪米杜夫重返Top 10
日前淘汰了頭號種子艾卡華斯的保加利亞名將迪米杜夫，在邁阿密網賽保持強勢，上周五與德國名將沙華列夫激戰三盤後獲勝，首闖這項大師賽決賽，世界排名將重返Top 10。
曾被封為「小費達拿」的迪米杜夫，在一班後輩面前續顯實力，準決賽以6比4、6比7（4比7）、6比4力挫4號種子的沙華列夫，首次打入邁阿密決賽，同時也是他生涯第3次躋身大師級賽事的冠軍戰。
2:1激贏沙華列夫同仙拿爭冠
「我現在為自己而戰，跑着自己的賽道。這一切都是我們團隊努力帶來的，我的人生及職業生涯正走上一條非常不同的賽道，我們做了很多事情，做了很多工作，我一直相信自己……這只是蛋糕上的櫻桃。」32歲的迪米杜夫在最新的世界排名將升上第9位，這也是他自2018年後首次再重返世界前10位，而他過去曾位列世界前10名長達260周，是史上位列時間最長的第3位。
迪米杜夫決賽將面對今年氣勢甚猛的意大利新人王仙拿，後者輕鬆以6比1、6比2淘汰俄羅斯的麥維迪夫，粉碎了對手衞冕的好夢。
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