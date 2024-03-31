勇挫晉峰傑志過1哥癮

至於昨日港超聯尾場由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰傑志。「藍鳥」憑迪美路夫、基爾頓、羅素各建一功，及晉峰門將的烏龍球，順利贏4比1，兼以1分優勢壓過今日亮相的理文，暫列榜首。

傑志甫開賽已經反客為主，先有恩查禁區內勁射，被陳嘉昊撲出。5分鐘率先打開紀錄，羅梓駿右路傳中，迪美路夫前柱頂入。「藍鳥」之後繼續控制大局，17分鐘伊高沙托尼交出直線，基爾頓輕鬆射成2比0。5分鐘後晉峰再失多球，伊高沙托尼開出角球，恩查射中柱，羅素門前混戰補中得手。晉峰28分鐘憑李倫權突破越位後抽入，半場落後1比3。

艾里奧200場上陣 易邊後晉峰換入李呈加強活力，54分鐘柴田勇輝前場搶截成功，推順後僅僅射斜。「藍鳥」見勢色不對，亦一口氣換入陳俊樂、潘沛軒，64分鐘羅梓駿傳中，迪美路夫頭槌被陳嘉昊橫身接實。比賽尾段，傑志再有查理史葛遠射，射中柱再省中門將陳嘉昊入網，最終以4比1輕取晉峰。

值得一提，今仗為38歲的艾里奧200場為傑志上陣，成為球會史上第6位達此成就的球員。

圖、文：李浚湣