均業北區鬥大埔爆新界打吡

均業北區中場 肯迪（右）

今日另一場港超聯，則是均業北區及大埔於北區運動場上演「新界打吡」。北區上場賽和冠忠南區，展現出頑強鬥志，超過兩個月後再於地頭出擊，北區當然希望再踢爭氣波；休息近1個月的大埔，有主力前鋒盧卡斯停賽，且看「綠戰士」能否找到破門妙法。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

梁志榮：防守要集中啲 均業北區上場聯賽領先兩球下，最終卻被南區逼和，痛失兩分。今場再遇另一實力分子大埔，主教練梁志榮希望球隊有所改善，並表示會繼續以搶分為目標：「全隊上下都想令佢哋失分，但真係要睇大家臨場發揮。我都提醒咗班球員，如果有機會領先，防守要再集中啲，同埋增加控球在腳時間。」不過北區今場人腳不整，上場領紅的韋法頓，連同累積5黃的馬圖斯，同樣只能作壁上觀，惟新進港腳林樂勤已經歸隊。

大埔上場以1比0擊敗東方後，有近1個月時間休整，主教練李志堅透露球隊期間曾與甲組球隊拍跳，以保持狀態。上月兩軍交手，大埔曾以5比0大勝均業北區，「堅Sir」指出當時對手有球員領紅，才導致出現大比數分差，認為比數未能反映對手真正實力。對於今場有主力前鋒盧卡斯停賽，「堅Sir」表示：「未有盧卡斯之前，我哋係贏得好辛苦，今場惟有試下用第二個方法。」

大埔中場 陳肇鈞