RTHK32 9:05PM播映 on.cc東網直播 標準流浪東方硬碰硬

標準流浪罰球王 神田夢實

今午「中銀人壽香港超級聯賽」有免費直播，由標準流浪於旺角大球場與東方正面交鋒。東方上場「賽馬會菁英盃」大勝而回，目前士氣高昂，今場更有多名主力踢完國際賽歸隊：不過流浪剛終止聯賽5連敗頹勢，絕對有望反彈，大戰一觸即發。（on.cc東網周日晚6時免費直播；港台電視32周日晚9時05分播映）

標準流浪上場兩球輕取晉峰，重拾勝利之門，但總監李輝立（Philip）提醒職球員不要被勝利沖昏頭腦，今場面對實力分子東方，繼續會先以不失球為目標：「贏波固然開心，但唔好開心過頭，始終都係靠罰球同對方擺烏龍。流浪依家可以講係低潮，個勢比其他前列球隊仲差好遠，自己踢得保守啲囉，唔好貪勝。」

林衍廷林遼太有望披甲 陣容方面，剛代表港隊踢國際賽的林衍廷，連同傷愈復出的林遼太，今場同樣可以趕及候命。另外，日本前鋒上形洋介上場未有列入大軍名單，Philip則解釋道：「其實大家都睇到佢似乎唔係幾啱踢流浪，並唔係技術唔好，但位置同『樂仔』（劉智樂）重疊。咁外援名額有限，每場要睇教練安排。」

齊腳迎戰Chino︰唔會鬆懈 東方上場「賽馬會菁英盃」派深水埗5蛋，火力全開，今場有葉鴻輝、余在言及高素巴耶夫等多位主力踢完國際賽後歸隊，陣容更加齊整，不過主教練盧比度（Chino）就透露受肩傷困擾的鐘樂安，仍需要時間康復。今季各項賽事兩次面對流浪，東方都順利贏波，但Chino強調不會因此而鬆懈：「流浪係好難觸摸嘅一隊波，對住佢哋不嬲難踢，尤其伊巴謙同神田夢實等球員質素好高，我哋冇得放鬆。」

兩軍陣中都有南韓外援助陣，其中東方守將柳志成（Ryu），就透露平時與一班流浪韓將非常熟落，但強調落到場將各為其主。今季面對流浪對賽成績佔優，對此Ryu就表示：「係因為我哋喺場上鬥心更強，用波同團體合作都做得好好，加上教練球員通力合作，有信心對流浪贏多場。」

東方箭頭 巴科爾（前）