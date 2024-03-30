８強倒灶不敵迪米杜夫 艾卡華斯「雙倍陽光」夢碎

艾卡華斯力爭實現「雙倍陽光」、連贏兩項美國大師賽的希望夢碎，這位西班牙小天王周四出戰邁阿密網賽8強，遭32歲的保加利亞名將迪米杜夫淘汰，無緣染指冠軍。

泰臣占美畢拿捧場 剛衞冕印第安韋爾斯網球大師賽的艾卡華斯，只要再於邁阿密封王，即可實現「雙倍陽光」美夢。惟這位賽事頭號種子，8強遇上有超水準演出的迪米杜夫，結果艾卡華斯直落兩盤2比6及4比6不敵對手，無緣4強，亦未能成為繼祖高域後，首位連續3年打入賽事準決賽的球手。

是役拳王泰臣及ＮＢＡ球星占美畢拿均有入場觀戰，獲勝的迪米杜夫賽後表示：「要贏艾卡華斯，必須發揮出最高水平，非常專注比賽，事情就是這樣。有時候簡單就是天才，但要做到這點非常困難，尤其是當你面對這種級數的對手，但我全場屬主導一方，比上次更好地閱讀比賽。」

若然迪米杜夫打入決賽，有機會自2018年後首次重返世界前10，不過就要問過4強對手德國的沙華列夫，至於另一決賽席位，由意大利「人氣王」仙拿與麥維迪夫爭逐。