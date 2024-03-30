7月青年奧運會衝佳績 全港跳繩賽選拔最強港將

由中國香港跳繩體育聯會主辦的「全港跳繩錦標賽2024暨IRSO中國香港跳繩代表隊選拔賽」，昨日於元朗體育會賽馬會大樓展開。聯會主席梁健璋樂見今屆吸引更多隊伍參加，整體水平亦較去年優勝，期望入選港隊的隊員，在7月青年奧運會為港爭光。

戚本熹蘇泳而同擸花式賽雙冠 賽事一連兩日舉行，昨日上午先進行的速度項目固然刺激，隨後展開的花式賽，更令現場觀眾大飽眼福。最終經過一番比併後，去年12月在泰國國際跳繩錦標賽收穫3金2銀1銅的戚本熹，在16至17歲男子組的四人同步花式賽（45至75秒），以及二人車輪花式賽（45至75秒）皆獲得金牌，另一焦點選手蘇泳而，亦在18歲或以上女子組的個人花式（45至75秒）及二人車輪花式賽（45至75秒）同時摘下后冠。

全日表現出色的戚本熹，賽後受訪時坦言要在四人同步花式賽贏得金牌，殊不容易：「這個項目很考驗隊員之間的默契，而且我們今次設計動作時，刻意嘗試加入力量元素，稍一不慎，便很難完成一整套動作。」至於港隊主力蘇泳而亦提到練習時的辛苦之處：「首當其衝是要記住每套動作，並要不斷觀看影片了解不足，針對細節再作改進，希望下次比賽可以減少失誤。」

繩聯主席梁健璋喜見成員有進步 是次賽事同時為港隊選拔賽，聯會主席梁健璋認為本屆參賽者整體發揮較上年理想：「我們在新冠疫情期間，流失不少精英運動員，因此看見仍留隊的成員，經訓練後逐漸回復應有水準，甚至有進步，使我更加欣慰。」他透露港隊7月將到美國參加AAU青年奧運會，8月轉戰泰國跳繩世錦賽和世界盃，有信心能取得佳績：「蘇泳而一直維持高水平，很多國際賽對手都視她為勁敵，加上有新隊員加入港隊，人手更為充裕。」

圖、文：鄧文滔