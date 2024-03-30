傑志搶榜首撲擊晉峰

今日港超聯尾場，晉峰坐鎮青衣運動場火併傑志。暫列聯賽榜次席的傑志，踢少一場下落後榜首理文2分，今場只要全取3分即登上榜首，爭勝心毋庸置疑，面對近況未如理想的「粉紅兵團」，隨時上演入球騷。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

龐焯熙盡阻「藍鳥」入波 晉峰是役除有袁世傑繼續養傷外，黃政德亦加入「十字軍」，中堅金相佑則累積5黃停賽，好消息是新加盟的日本中場柴田勇輝已完成註冊可以候命。球隊聯賽經歷7連敗，總教練何信賢坦言面對傑志難言勝算，但強調會全力以赴：「傑志依家1分都唔可以失，就算佢哋有幾個球員踢完港隊，板櫈深度依然好夠，希望我哋防守可以做好啲，減少失波。」新進港隊門將龐焯熙，承認從烏茲別克返港後略感疲倦，但仍會全力阻止「藍鳥」入波：「睇吓可唔可以做到多啲撲救，傑志實力係好勁，但點都會有犯錯嘅，場上乜嘢事都有機會發生吖嘛！」

傑志早前闖入「賽馬會菁英盃」4強，士氣正盛，今場雖有費蘭度及明加索夫因傷缺陣，祖連奴亦累積5黃停賽，但羅梓駿、恩查及保羅可以復出，同時潘沛軒與陳俊樂兩位港隊成員已歸隊。其中兩鬥烏茲別克皆踢足全場的「樂仔」，強調狀態不俗：「依家我哋每場聯賽都當決賽，嚟緊嘅賽程唔易踢，唔可以放過任何攞分機會。」

羅梓駿眼傷康復隨時候命 羅梓駿早前對深水埗弄傷眼部，以至錯過兩場港隊世盃外賽事，「羅梓」強調現時已無大礙，有信心助球隊全取3分：「依家落場唔使戴裝備，亦正常練習咗成個星期，就算頂頭槌、鬥Boom攞身位都冇事，全隊好有決心贏波。」