RTHK32晚上9時05分播映 on.cc東網直播 港超聯下游激鬥 香港U23深水埗旗鼓相當

香港Ｕ23中場 鄧筵霑

今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場假斧山道運動場爆發下游激鬥，由香港U23主場迎戰深水埗。兩軍今季交手各有輸贏，香港U23力爭聯賽首勝兼擺脫9連敗頹勢；至於表現一度有起色的深水埗，則希望重回勝軌，兩隊鬥志值得令球迷留意。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上9時05分播映）

兩軍今季各項賽事4次交手互有勝負，包括香港U23在本月初「賽馬會菁英盃」以1比5大敗予深水埗腳下。今日於聯賽再相遇，主教練司徒文俊希望球員不要太過被動：「幾時都希望球隊表現可以有進步，我哋所有對手都有外援，所以肯定會困難重重，唔想再次大比數落敗，就要踢得主動一啲。」吳文希近兩場均取得入球，惟「司徒Sir」指該名前鋒上場因傷退下火線，是役上陣成疑。

黎皚韜盼人腳充裕下再鍊過 香港U23近期轉踢3中堅陣式，後衞之一的黎皚韜表示適應不成問題：「我哋喺季前都有練過呢個陣式，只係要再熟習啲，相信都應付得嚟。」他指出球隊是役可以更完整陣容面對深水埗：「上場波太多人傷病，陣容唔算太完整，今個禮拜人腳充裕番啲，希望減少上場出現嘅失誤。」

深水埗上場收起多位外援下，於「賽馬會菁英盃」慘吞東方5蛋，主教練陳浩然預告一眾主力今日將重返大軍名單。「陳Sir」認為月初大勝香港U23，對提升球隊信心甚有幫助：「上場大家都冇排出最強陣容，我哋對香港U23踢法有一定掌握，但都要自己踢好啲先。」他又指有信心改善聯賽排名。

小田倉康太：要贏波攞番信心 上月加盟的日本中場小田倉康太（Kota），能操一口流利英文，他表示在適應新環境方面未有太大問題。Kota強調香港U23絕不易應付，希望球隊先從防守着手：「近兩場我哋失咗好多波，所以首要唔好失波先，再去諗點樣進攻。球隊近況有起有落，希望呢場贏到，攞番啲信心。」

深水埗箭頭 蘇沙（右）