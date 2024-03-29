霍啟山拍心口︰會同安帥續約

「同球迷心態一樣」

是次周年大會有會長貝鈞奇及主席霍啟山等足總高層出席之外，多名會員代表，以及11支港超球隊代表都有現身。剛剛帶領港隊遠赴烏茲別克出戰世盃外的主教練莊恩安達臣，由於回港班機延期，在會議開始後才拿着行李來到會場。會議尾聲，大會亦播出事先準備的短片，紀錄了這位港隊主教練在任至今的點滴，安帥其後亦獲邀上台，分享執教港隊的心得，以及對改進香港足球的看法。