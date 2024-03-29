霍啟山拍心口︰會同安帥續約
足總昨晚舉行2024周年大會，會後主席霍啟山表示，將提前與港隊主教練莊恩安達臣提出續約邀請，強調足總與球迷一樣，希望見到安帥繼續帶領港隊，並透露將為香港爭取「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）決賽周主辦權。
「同球迷心態一樣」
是次周年大會有會長貝鈞奇及主席霍啟山等足總高層出席之外，多名會員代表，以及11支港超球隊代表都有現身。剛剛帶領港隊遠赴烏茲別克出戰世盃外的主教練莊恩安達臣，由於回港班機延期，在會議開始後才拿着行李來到會場。會議尾聲，大會亦播出事先準備的短片，紀錄了這位港隊主教練在任至今的點滴，安帥其後亦獲邀上台，分享執教港隊的心得，以及對改進香港足球的看法。
安帥去留繼續成為關注，會後霍啟山透露將提前啟動與安帥續約程序：「足總同球迷嘅心態一樣，都希望莊恩安達臣可以繼續帶領港隊，所以我哋會提前爭取同佢續約，足總已經同主教練傾緊呢件事。」對於續約年期，霍啟山表示：「會先踏出第一步，在爭取續約的基礎下，同時間聽取佢嘅意見。」
圖、文：林卓臻
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