香港男籃連敗提早畢業
儘管張國銓在最後半分鐘為港男籃一度追近至僅落後中華台北1分，可惜港隊於FIBA 3×3亞洲盃仍以17比19憾負對手，其後面對身材高大的伊朗隊再以10比20告負，宣告於亞洲盃外圍賽兩戰兩敗畢業。
頭場2分僅負中華台北
賽事昨於新加坡舉行連場激戰，由楊睿騏、張國銓、蔡龍德及楊瑞鴻組成的港男隊，首仗與中華台北硬撼打得精彩，早段落後0比4後迅速調整，漸漸打出節奏搶分收窄比分，雙方分差大部分時間處於數分之內，追至10比12，其後港籃施展外圍由楊瑞鴻及楊睿騏連環得手，追近至14比15。雙方於最後關頭依然鬥得激烈，互相駁火，全場獲6分的張國銓於最後25秒得手追近至17比18，可惜之後犯規讓對手兩罰中一，港隊終以17比19僅負，但可謂打出漂亮一仗。
同晚小組第二場香港對伊朗，受制於後者魁梧身形及嚴密防守，港籃的對抗性不及，體能亦較遜，加上對手外圍手感較佳，港籃處於下風未曾領先，最終港籃負10比20，未能突圍，小組止步。
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