香港男籃連敗提早畢業

頭場2分僅負中華台北

賽事昨於新加坡舉行連場激戰，由楊睿騏、張國銓、蔡龍德及楊瑞鴻組成的港男隊，首仗與中華台北硬撼打得精彩，早段落後0比4後迅速調整，漸漸打出節奏搶分收窄比分，雙方分差大部分時間處於數分之內，追至10比12，其後港籃施展外圍由楊瑞鴻及楊睿騏連環得手，追近至14比15。雙方於最後關頭依然鬥得激烈，互相駁火，全場獲6分的張國銓於最後25秒得手追近至17比18，可惜之後犯規讓對手兩罰中一，港隊終以17比19僅負，但可謂打出漂亮一仗。