香港女籃2勝1負無緣晉級

由WCBA明星球員李祉均領軍的中國香港女子三人籃球隊，前晚在新加坡舉行的FIBA 3×3亞洲盃中，面對身材高大的印尼女籃，港隊女將憑極佳的防守及速度，加上中段打出一波6比0的攻勢，終以14比10勇挫對手。昨日女籃再度上陣，先不敵印度，同晚重整旗鼓大勝北馬里亞納群島，取得小組第二名，遺憾出局。

贏印尼北馬里亞納 惜不敵印度 儘管港女籃的種子排名比不上對手印尼，但本仗4位代表李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳及陳偉萍打出硬淨防守，多番成功抵擋印尼「高妹」卡賀爾的進犯，而且集中力及體能都表現出色，唐曉蕾中段成功偷波妙傳李祉均上籃得手，打出一波6比0攻勢，一口氣拉開比分至13比7，最終以14比10報捷，贏得十分精彩。

縱觀整場賽事港隊演出高水準，李祉均取得全隊最高的5分，包括一球兩分外圍投射。另外唐曉蕾亦有4分進帳，而馬丹鳳及陳偉萍則分別獲得3分及2分。

至於港女籃於出線關鍵戰、小組第2仗面對印度，早段雙方咬得緊湊，港籃更迫使對手早早隊犯滿7次，處於有利位置，可惜4比2領先後被印度連奪5分，其後雖多次搏得罰球卻把握不佳，加上體能下降影響判斷力及防守，港女籃被逐步拉開，最終以12比18告負。重整旗鼓後晚上迎戰北馬里亞納群島，結果大炒對手21比2，總結分組賽錄2勝1負奪第二名，但未能晉級。