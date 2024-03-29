香港東方下周征亞冠聯 梁嘉顯：係時候孭飛

即將赴蒙古出戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽的香港東方，周四（28日）舉行公開操練，其中於剛季甲一總決賽表現突出的梁嘉顯，盼自己承擔更多責任，助球隊爭取好成績。

自3月初起開操的香港東方，將於4月到蒙古，出戰亞冠聯首圈外圍賽，在A組與馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿、印尼的柏維拿萬隆及蒙古強隊Bishrelt Metal爭出線。球隊早前已宣布加入葉耀邦、吳松峻、陳家豪及外援艾臣道夫，並從青年軍提拔吳委峻、鍾子豪和鍾志榮一同征戰。

是日所有新球員悉數亮相，陣容與聯賽相比有不少變化，包括蘇利文因未持有特區護照，而徐遠成有傷在身，均不會隨隊，主教練巴拿莫域坦言已盡量補充實力，認為球隊在外圍賽勢必面臨極大挑戰：「部分對手狀態非常理想，相反我們已完季一段時間，在3月初才開始復操，需時催谷大家狀態。」巴拿莫域亦強調，縱使球隊困難重重，但全隊必定奮力一戰，爭取勝利。

是以一身金髮造型現身的梁嘉顯，早前已接受鼻部手術，他指傷勢已完全康復，可全力為球隊作戰。「嘉顯」就對出戰亞冠聯外圍賽深感期待：「這個賽事的強度，應該會比ABL更大，沒想到香港球隊可以事隔超過20年，再有機會出戰亞冠聯，而且隨着自己經驗愈來愈豐富，相信是時候要承擔更多責任，很多謝全隊如此信任我。」

吳松峻用NBL經驗挑戰新戰場 至於重投香港東方的吳松峻，就指與隊中其他球員認識多時，相信不難適應，又指會利用過去曾征戰NBL的經驗，備戰亞冠聯：「出戰NBL有助我摸索球證尺度和比賽強度，相信今次再與外隊交鋒時，不會再如以往般緊張。」

圖、文：鄧文滔