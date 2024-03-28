奧運3人籃球資格賽香港站 4月維園上演今日賣飛

FIBA 3×3巴黎奧運資格賽首站賽事，將於4月12日至14日在香港舉行，主辦單位昨日舉行賽事記者會，宣布所有門票今日起公開發售，賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）盼望賽事入座率可達到9成。

球迷村設場地予市民「鬥波」 香港男女子3人籃球代表隊4月將於維園出擊，力爭奧運資格，黃耀建表示今次會繼續按國際標準布置場地，包括籃球架、地板、天幕及看台等，同時設有1,000個以上的座位。Kenny又透露，已得知青島及西安均會安排旅行團來港觀賞賽事，同時為令賽事期間氣氛更加熾熱，特別在球迷村設立正規3人籃球場，讓球迷如打街場般「跟隊鬥波」，部分時間更會安排球證在場，讓球迷體驗真正比賽感覺：「希望讓市民體會3人籃球國際賽的風格之餘，同時推動香港街頭文化。」

大會同時宣布，所有門票今日起在快達票以日票形式發售，票價分200、450及1,200元三種，其中購買1,200元門票，可獲贈大會限定版Ｔ恤、鎖匙扣和特別版八達通等紀念品，球迷於3月28日至4月1日期間輸入優惠碼「3x3hkg」，更可獲半價優惠，香港電台則負責直播賽事。

黃耀建期望入座率達9成 Kenny完成記招後接受媒體訪問，他希望賽事入座率能達到9成：「過往香港舉辦3人籃球大師賽時，入座率都有8成，相信今次反應同樣熱烈，目標可以去到9成，如果全場爆滿當然更開心。」談到申辦賽事過程，Kenny指賽事原本由以色列舉辦，不過由於以色列未能順利舉行賽事，才讓香港有接手機會，直言籌辦時間較倉促，幸好大家能克服困難：「其實要舉行一個這麼大型的賽事，至少要9個月時間準備，但我們僅得不足半年時間籌備，幸好有舉辦3人籃球大師賽的經驗，才能迎難而上。」圖、文：鄧文滔