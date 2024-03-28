安帥：唔齊腳輸波無話可說
港隊於世盃外再度負於烏茲別克腳下，賽後主教練莊恩安達臣承認陣容不整影響發揮，同時又提到計劃在9至11月，安排一些實力較弱的對手與港隊進行友賽。
港隊雖落敗而回，安帥賽後出席記者會時未見太大失望，又指賽果可以接受：「烏茲別克實力好強，同我哋係有段差距，90分鐘入面香港球員已經盡晒力。頭15分鐘我哋嘗試壓前，但之後佢哋好快控制大局，仲製造到唔少埋門，整體輸3球唔算太曳。」對於球隊今場未見太多逼搶，表現亦較之前亞洲盃有所回落，安帥認為人腳不整是主要原因：「今場我哋缺少艾華頓、艾里奧、勞烈斯同梁諾恆等主力，香港係一個好細嘅地方，面對烏茲別克呢啲咁強對手，要派出最好陣容應戰。如果之後齊人嘅話，未來可能會攞到更好成績。」
9至11月搵同級對手拍跳
港隊雖未能躋身世盃外第3圈，但仍要備戰2027亞盃外第3圈賽事，安帥透露正安排在9至11月為港隊相約友賽：「對上大約10場，港隊對住一啲好強嘅對手，所以今次我會搵實力差唔多或者更弱嘅球隊，希望可以贏波，等球員重拾信心。」
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