安帥：唔齊腳輸波無話可說

港隊雖落敗而回，安帥賽後出席記者會時未見太大失望，又指賽果可以接受：「烏茲別克實力好強，同我哋係有段差距，90分鐘入面香港球員已經盡晒力。頭15分鐘我哋嘗試壓前，但之後佢哋好快控制大局，仲製造到唔少埋門，整體輸3球唔算太曳。」對於球隊今場未見太多逼搶，表現亦較之前亞洲盃有所回落，安帥認為人腳不整是主要原因：「今場我哋缺少艾華頓、艾里奧、勞烈斯同梁諾恆等主力，香港係一個好細嘅地方，面對烏茲別克呢啲咁強對手，要派出最好陣容應戰。如果之後齊人嘅話，未來可能會攞到更好成績。」