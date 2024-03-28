作客烏茲別克再吞3蛋 港隊次圈止步

港隊周二晚在世盃外圍賽亞洲區第二圈E組，作客塔什干國家體育場挑戰中亞勁旅烏茲別克。結果主隊憑蘇梅洛度夫、埃爾基諾夫及烏魯洛夫各建一功，以3比0擊敗港隊，錄得兩連敗的港隊篤定未能晉級下圈賽事。

港隊是役繼續由隊長葉鴻輝把守最後一關，周緣德的中堅拍檔改為李毅凱，胡晉銘、陳俊樂及陳肇鈞組成3人中場，潘沛軒復任正選，與祖連奴提供兩翼側擊，支援出任箭頭的米高。烏茲別克初段耐心組織攻勢，8分鐘，法茲魯拉耶夫禁區頂起腳，欠缺角度及力量下被葉鴻輝沒收。港隊靠前場逼搶及死球機會，一度攻入對方禁區，但未能產生威脅。踢至20分鐘，效力意甲卡利亞里的蘇梅洛度夫接應法茲魯拉耶夫妙傳，禁區內起腳破網，為主隊先拔頭籌。30分鐘，馬沙里波夫直線劏穿港隊防線，幸回防的周緣德及時「落剷」，破壞蘇梅洛度夫的單刀機會，主隊半場帶着1比0優勢返更衣室。

葉鴻輝水準穩定不致多失 易邊再戰，烏茲別克收起蘇梅洛度夫，由烏魯洛夫入替，這位後備兵48分鐘禁區頂勁射，被葉鴻輝用腳擋走。58分鐘，胡晉銘「手榴彈」擲入禁區，米高窄角度一射，被主隊門將尤蘇波夫沒收。港隊其後變陣換入安永佳，惟63分鐘再度失守，埃爾基諾夫禁區外勁射得手，烏茲別克拉開至2比0。67分鐘港隊角球攻勢，周緣德一射高出。3分鐘後，烏魯洛夫單刀錦上添花，尾段葉鴻輝撲走烏魯洛夫的埋門，仍無阻烏茲別克贏3比0。

由於同組較遲開賽的伊朗作客以1比0小勝土庫曼，賽後與烏茲別克同得10分，意味在剩餘兩輪情況下，同樣未嘗一勝的港隊及土庫曼雙雙出局，無緣躋身2026世盃外第3圈。李浚湣、林卓臻報道