柏林站奪冠戴利為愛兒衝奧

英國「跳水王子」戴利在世界盃柏林站展現強勢，先後贏得混合團體及男雙10米高台金牌，為進軍巴黎奧運前注下強心針。

今站戴利先為英國隊在混合團體項目贏得首面金牌，繼而與威廉斯在煞科日再出擊，並以總成績465分贏得男子雙人10米台的冠軍，加拿大以408.99分得第2，澳洲以402.57分獲季席；這對英國組合每輪比賽都處於領先位置，值得一提是他們的總成績，比起中國組合楊昊/練俊傑在上站世界盃蒙特利爾站的奪冠成績457.23分更高。

總成績更勝上站「楊練組合」 現年29歲的戴利在東京奧運摘得1金1銅後一直休息，直到2023年下半年才復練，2024年年初亮相世錦賽就贏得銀牌，上站世界盃蒙特利爾站也收穫季軍，雖然這次柏林站中國沒有派員參加雙人項目，但戴利與威廉斯的高水準表現，已可見他狀態已逐漸提升，有望第5度出戰奧運。

戴利早前接受訪問時稱，再次復出是因為兒子Robbie的一句話：「我還未準備結束，掛起我的泳褲繼續是我生活的那一部分，尤其是當兒子說：『爸爸，我想看到你在奧運會跳水』。」戴利直言參戰巴黎奧運將以金牌為目標。