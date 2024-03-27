相隔6年李祉均再戰亞洲盃

剛結束WCBA全明星賽返港的Red Bull運動員李祉均，馬不停蹄昨日即與港隊前赴新加坡，準備出戰今日起一連5天舉行的FIBA 3×3亞洲盃，她希望能夠在預選賽爭得小組出線資格。

效力WCBA天津冠嵐的李祉均曾在2019年代表中國香港，贏得Red Bull Reign（現名Red Bull Half Court）三人籃球賽世界賽總亞軍，今季在WCBA更是球隊的領軍人物，平均每場上陣35分鐘，得分19.6分。這次她是繼6年前的亞洲盃後，再度為港隊出戰3×3賽事，將會是港隊得分能力的保證。

與唐曉蕾陳偉萍馬丹鳳拍住上 除了李祉均，今屆港隊派出唐曉蕾、陳偉萍及首次入選的馬丹鳳應戰。形勢方面，港隊被編入C組，同組有印尼、印度及北馬里亞納群島，若在此組出線，球隊將進身正賽D組，屆時的對手為大洋洲勁旅澳洲與新西蘭。由於過去幾年專注WCBA，李祉均表示要盡快適應3×3的節奏，因為三人賽單次進攻時間只有12秒，沒有太多時間讓你考慮，要更懂得隨機應變。