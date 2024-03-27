港籃征獅城楊瑞鴻全力爭勝

FIBA ３×３亞洲盃本周於新加坡爆發連場激戰，港籃代表楊瑞鴻、蔡龍德、楊睿騏及張國銓昨日聯袂女子隊出發，今次比賽更加為4月份的巴黎奧運外圍賽「寓賽於操」，楊瑞鴻表示這兩個賽事的目標是為港隊拿下勝仗，「起碼贏1場，並與強隊縮窄距離！」

目標「起瑪贏1場」 港隊於３×３亞洲盃男子組將先戰外圍賽，與中華台北及伊朗爭奪一個出線資格，4子之中張國銓擁有杭州亞運參賽經驗，而26歲的楊瑞鴻則初登三人籃球大舞台，為備戰賽事更參與了熱身賽，加強隊友間的默契，「今年自己第一次入選大港隊， 每次都係一個肯定。為了亞洲盃，我們在港隊練習中也有抽出時間練3打3，日前更約戰內地球隊打了友誼賽，準備都幾充足。」

身手矯健的「阿楊」，平日代表康仁福建落場「好剷得」，去到亞洲盃及下月的奧運外圍賽大舞台，他同樣抱着全力拚搏的心態，並希望能嘗得贏波滋味：「我希望為港隊爭取贏波，起碼贏一場，並且打出水準，與強隊縮窄差距。」

香港將主辦巴黎奧運外圍賽，屆時將加入徐遠征替代張國銓，配合場瑞鴻、蔡龍德及楊睿騏挑戰荷蘭、波蘭及瑞士等歐洲隊，「阿楊」表示大家與「阿征」都「夾得幾好，球員間的溝通都很多」，加上屆時主場出擊，相信將是一次非常難得的學習。