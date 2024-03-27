次日亮相贏波傅家俊︰盼本港爭辦排名賽

2024香港國際桌球明星賽昨日繼續在灣仔伊利沙伯體育館舉行，其中第二場傅家俊（Marco）以局數5比2擊敗利素禾斯基，以勝仗完成這項表演賽。

傅家俊日前首戰不敵奧蘇里雲，不過港將是日火速進入狀態，第1局就以1杆114度清枱，第2局再打出1杆73分，引來全場歡呼兼領先局數2比0。第3局利素禾斯基把握機會扳回一城。不過今仗傅家俊狀態大勇，打出1杆86度，領先局數3比1進入小休。小休過後，形勢未有太大變動，雖然利素禾斯基打出1杆Century（1杆過百）追近，但Marco連贏兩局，以局數5比2取得勝利。

Marco賽後坦言比賽期間出現兩個幸運入球，令其贏得局數，對自己發揮感到滿意。賽後他坦言，希望本港能繼續舉辦職業桌球排名賽：「雖然桌球在香港的熱門程度，不及足球和籃球等主流運動，但都有一定捧場客，賽事轉播收視率有保證，希望在各界支持下，可以順利舉辦職業排名賽。」

頭場斯佳輝不敵奇倫威爾森 頭場方面，原定由威爾斯名將威廉斯鬥斯佳輝，惟大會日前宣布威廉斯因身體狀況原因不會出賽，改由英格蘭好手奇倫威爾森應戰，最終威爾森贏局數5比3完場。