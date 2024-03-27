深水埗Show球技學生興奮

馬高域兄弟領軍訪可立中學 「中銀香港社區足球伙伴計劃」——2023/24年度「足動校園體驗計劃」來到第6擊，今次輪到港超聯球隊深水埗，造訪位於新蒲崗的嗇色園主辦可立中學，與校內30名學生進行分享。有份出席活動的6位深水埗球員及教練，是日悉心安排了一系列訓練，更親自落場與校隊成員鬥波。有參與活動的同學認為與職業球員接觸兼切磋球技機會難得，表示加深了對港超聯賽的興趣。 ■圖/文：林卓臻

2022/23賽季首次升上港超的深水埗，今季力爭在成績上取得突破，季中由陳浩然接過帥印，簽入多位具實力新兵之後，表現明顯有改善，包括曾於3月初擊敗標準流浪，收穫今季聯賽首勝。作為港超聯其中一支地區球隊，深水埗除了致力培育區內各年齡組別青少年球員，亦積極參與社區活動。今次出席活動的除了有雲尼馬高域及艾雲馬高域這對塞爾維亞孖生兄弟兵之外，還有波比、張志昊及今年重返港超的蘇沙。5位球員在教練陳國治帶領下，現身校內操場與同學作自我介紹，並分享球隊的近況。

傳授技術共享足球樂 為了參加今次活動，同學們都已換好運動服飾，不少人更身穿校隊球衣現身。緊接進入練波環節，大家先在U22球員張志昊帶領下進行熱身運動，然後進行「陳Sir」為大家安排了一系列傳接球、團體配合及射門訓練。幾位深水埗代表率先示範正確動作，港超球員看似能夠輕鬆完成訓練，其實大有學問，輪到同學親身嘗試時，球員都會停下來向大家講解要領和需要注意的細節，同學經過提點後，都表現得更加得心應手。

緊接去到最令人期待的5對5鬥波環節，面對實力超班的港超球員，幾位可立校隊成員表現落力，更一度取得入球；深水埗球員也不甘下風，馬高域兄弟的精彩配合，蘇沙高超的控球技藝，都令場邊圍觀的學生驚嘆不已。比賽過後，深水埗職球員代表逐一為同學們送上精美紀念品，活動也在歡笑聲中完滿結束。

叫埋家人入場睇波 就讀中四的梁家瑋（William）過往曾效力深水埗區隊，是日有份落場與深水埗球員比賽，更成功斬獲入球，他形容今次活動非常難忘，更表示他最欣賞波比：「波比作為閘位球員，前插好有威脅，好鍾意睇佢踢波，可以同職業球員踢波係好難得。」深水埗於今季「足總盃」打入4強，作為深水埗球迷的William不忘為愛隊打氣：「好想深水埗喺足總盃贏波，會多啲叫埋屋企人入場睇波。」深水埗教練陳國治就認為能夠親身走入校園，對推廣深水埗及港超有極大作用，並鼓勵同學要融合訓練及比賽：「想學生練習基本功之餘，都要留意如何將訓練內容運用喺比賽中，進行更多接近比賽情境嘅訓練。」