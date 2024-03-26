室內非撞式欖球小學生都玩得

由中國香港欖球總會主辦的「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」，上周五起一連兩日假D•PARK舉行，來自20間小學共24支隊伍經過連場激戰後，最終三水同鄉會禤景榮小學，以及慈航小學，分別榮膺女子組及男子組冠軍。

今年「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」邀請到中國香港女子七人欖球隊隊長李念殷、隊員潘慧欣，以及男子七人欖球隊員麥季聰出席，為參賽隊伍打氣，並在決賽中選出兩個組別的「最有價值球員」。兩位最有價值球員將於4月7日「香港國際七人欖球賽」上，其中兩場決賽擔任開球禮球童。同場亦上演一場全明星表演賽，各隊由兩位代表隊成員帶領由學校提名的新力軍組隊較技，藉此讓潛能無限的年輕球員，能與代表隊成員交流。

設訓練班邀基層青少年參與 D•PARK的「滙豐欖球體驗專區」設有「滙豐欖球體驗」訓練班、透過「擁抱健康——青少年欖球訓練計劃」邀請40名10至16歲的基層青少年，參與這個充滿趣味的室內欖球體驗，學習抗逆能力及管理情緒等，以改善他們的心理健康。另外，於周日更有專為本地家庭傭工而設立的「家庭傭工欖球計劃」，邀請了120位家庭傭工參加比賽。