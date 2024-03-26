第4圈挫霍堅拿 魯特紅土硬地100W

魯特

挪威網壇名將魯特周日晚在邁阿密網賽迎來生涯里程碑，他在男單第4圈以直落兩盤6比3、6比4擊敗西班牙的霍堅拿，取得個人職業第100場硬地勝仗。

25歲的魯特成為網壇史上第6位25歲或以下贏得100+硬地勝仗的球手，前5位順序為西西帕斯（197場、25歲）、米納爾（176場、25歲）、仙拿（153場、22歲）、沙普華洛夫（138場、24歲）及阿里艾森（137場、23歲）。然而魯特在泥地賽的勝仗已錄得121場勝仗，讓他成為史上唯一能夠在硬地及泥地場上均取得100場或以上勝仗的25歲或以下（U25）球手。

U25球手史上第一人 同時，魯特的100場硬地勝仗中，有50場是來自三類ATP大賽，當中包括大滿貫、年終總決賽及大師賽1000級賽事。被列為邁阿密大師賽7號種子的魯特，下仗將與22號種子謝利及巴西外圍賽晉級球手華奧特的勝方爭逐。

至於36歲的英國名將梅萊在另邊廂激戰3盤，並抵着傷患折騰後，以7比5、5比7、6比7（5比7）不敵麥克，無緣16強。