最貴門票要「水平」睇波 球迷躁爆轟大會安排混亂

今次香港國際桌球明星挑戰賽有多位世界級球星訪港，球迷為近距離一睹巨星風采，不惜重金買飛入場，惟賽事安排混亂，不但臨時延遲開賽，最貴的3,380元門票竟在水平角度睇波，一度引起球迷鼓譟。

座位冇號碼 開波時間延誤 是次賽事設有3天套票，分別為A區3,380元、B區2,380元、C區1,380元及D區880元，另有最後一天的單場門票，票價為50元。根官網顯示，昨日首場賽事定於下午1時開波，不少球迷也提早入場等待。惟賽前舉行開球禮等活動後已接近1時，此時竟要求「清場」，要觀眾在樓下大堂等待並重新入座。

重新入場後有A區球迷突然鼓譟，指座位沒有號碼，更要以水平角度觀看賽事，要由職員調解，最後部分A區球迷被安排到較高位置的B區。當被問到門票差價如何安排時，有大會職員表示：「我哋會同公司講。」

A區球迷梁先生表示：「安排混亂，開賽時間改嚟改去，1點鐘喺樓下，大家都喺門口等，應該要準時。球迷入場後，座位冇號碼，應該一早set好晒，啱啱有人嗌，工作人員先嚟貼號碼。同埋水平線睇唔到桌球，冇理由最貴飛係咁樣睇波，令人非常之不滿。」

許正道回應︰有心人製造混亂 主辦單位「無疆界體育學院」執行主席許正道回應，指球迷不滿屬「個別例子」：「我哋有實地考察，有同製作部門還原場景睇吓睇得清唔清晰，3,380元除咗觀賞位置較近，更可以得到同球星合照嘅機會，但如果要角度最好，望到成張枱，880元其實係一個好嘅選擇。今次我哋認為係有心人想製造混亂，因為之前問咗好多人都覺得冇問題，我亦唔認為聽日會發生相似情況。」

許正道