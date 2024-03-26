奧蘇首戰不敵威廉斯

2024香港國際桌球明星賽昨在灣仔伊利沙伯體育館展開，其中頭場威爾斯名將威廉斯，經過決勝局後，終以局數5比4擊敗「火箭」奧蘇里雲，賽後二人不約而同讚現場氣氛非常不錯。

是日賽事由「火箭」和威廉斯兩位名將打頭陣，不過現場未有爆滿，奧蘇里雲開局表現亦未算理想，在9局5勝的賽制下，一度落後局數2比4，雖然這位名將其後連贏兩局，把賽事拖至決勝局，引來全場高潮，不過威廉斯成功穩住戰局，最終這位威爾斯名將贏局數5比4，取得勝利。

齊讚現場氣氛不俗 由於賽事舉行時間，正值上班時段，因此入座率未算理想，但「火箭」仍形容現場氣氛相當不俗：「始終大部分球迷在星期一下午，理應需要上班，難以親身觀看賽事，但我覺得是日有份到場球迷都很熱情，令我很享受在大家面前獻技。」

至於威廉斯亦大讚香港環境舒適：「我很喜歡到香港品嚐地道美食，或到處遊走觀看美景。」然而，威廉斯原定今午迎戰中國的斯佳輝，但大會昨晚發聲明，指這位名將因身體狀況原因，未能出戰，並改由加蘭威爾遜代為上陣。另外，同日第二場大戰，日前成功衞冕世界桌球公開賽的卓林普，首場面對利索禾斯基贏局數5比4。

■圖、文：余樂詩、鄧文滔