港隊變陣誓創驚喜

潘沛軒

遠征烏茲別克再鍊過 香港男子足球代表隊今晚再度亮相，出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，作客塔什干國家體育場惡鬥中亞勁旅烏茲別克。雙方上周曾經交手，當時港隊主場僅以兩球落敗，表現絕不失禮，期待今場再次踢出驚喜，球迷請繼續為港隊打氣！（周二晚10時30分開賽）

港隊今次決選大軍補選了翼鋒林樂勤，但由於艾里奧、艾華頓及鐘樂安退隊，僅得22名球員在陣。早前面對世界排名66位的烏茲別克僅輸兩球，主教練莊恩安達臣卻認為今場作客出戰，肯定會更加難踢：「作客中亞一向唔容易，上次對伊朗早段都好快失咗兩球，同埋球員經過舟車勞頓，係有啲疲態。我哋上場對烏茲別克，其實未失第一球之前踢得好好， 大家要繼續保持呢種心態，落到場勤力走多步去防守。」

烏軍主帥不適未能督師 港隊今場休息時間不足5天，安帥透露部分位置或會輪換，但要視乎球員體能恢復情況。球隊目前3戰僅得1分，安帥直言要取得前兩名，直接躋身世盃外第3圈機會不大：「上場係爭出線嘅最後機會，好可惜最後輸波，嚟緊仲要再對兩支亞洲勁旅烏茲別克、伊朗，絕對唔容易攞分。」剛在主場面對烏茲別克力戰而敗，有份出席賽前記招的港隊中場胡晉銘，則表示上場比賽給予球隊很大信心，加上連日來的戰術分析，相當期待再遇上這支中亞勁旅。

至於烏茲別克上場對港隊控制大局，但直至下半場才能打開缺口，主教練卡坦歷指對整體表現感到滿意，但提醒球員今場要再接再厲，盡力爭取入球，千萬不可輕敵：「論實力的確係我哋優勝，但只係贏形勢，擺唔到個波入網都係冇用。唔可以睇小港隊，好似之前亞洲盃對伊朗，佢哋都有幾個機會入到波，如果失波先會好危險。」值得一提，卡坦歷因身體問題未能親自領軍，或影響球隊臨場部署。

祖連奴 莊恩安達臣指今仗會更加難踢。 茹子楠 林樂勤（右）獲補選入伍。 舒庫羅夫