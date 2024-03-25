法拉利包Q韋少戰車起火退賽

兩周前因盲腸炎入院施手術的法拉利車手沙恩斯，正賽以第2位起步緊貼頭位韋斯塔本，惟在第4圈「韋少」座駕煞車系統故障，更一度起火，被迫退賽，而沙恩斯把握機會進佔第1，最終強勢封王，其隊友勒卡歷緊隨其後得第2，是法拉利自2022年巴林站後首次包辦冠亞軍。至於下季將轉投法拉利取代沙恩斯的平治車手咸美頓，則因引擎問題提早上岸，另一平治車手羅素在最後一圈「大炒」，同樣未能完成賽事。

沙恩斯奪冠︰像過山車一樣

沙恩斯兩周前接受手術，因而錯過沙特阿拉伯站比賽，目前仍在康復階段的他消瘦不少，狀態未回復最佳水平，賽後他興奮地表示：「今天比賽感覺很好，身體雖然仍有點不適，但我能掌握好比賽節奏、輪胎等各方面，好開心可以和Charles（勒卡歷）踏上頒獎台，我們的努力終於得到回報。人生有時就是如此瘋狂，像坐過山車一樣，但我享受其中，極之高興。」