不敵中國女重港隊緣盡奧運團體賽

女重世界盃南京站昨日舉行團體賽，最終港隊16強奮戰之下，以33比45不敵中國隊，加上中國隊其後在8強再力挫南韓入4強，令港隊即使在名次賽全勝，都無法阻止奧運積分被中國反超，未能保住「亞洲及大洋洲區第1」，錯失巴黎奧運女重團體賽資格。

今場只要獲勝，就能鎖定巴黎奧運團體賽資格的港隊，派出「世一」江旻憓（Vivian）、佘繕妡及陳渭泠出戰，並由Vivian打頭陣，硬撼上屆奧運金牌得主孫一文，兩人打得較為謹慎，最終港將完成首局後以1比2落後。可惜第3局登場的佘繕妡，日前奪得個人賽金牌的唐君瑤，打得比較吃力，單局輸4比8，港隊經過頭4局後以7比15落後。

失落「亞洲及大洋洲區第1」資格 不過Vivian第5局面對唐君瑤，單局打出1段7比5的攻勢縮窄分差，令港隊燃起一絲希望。惟中國其後成功穩住局勢，一度拉開至30比20，3位劍手無法平反敗局，港隊33以比45告負。中國其後愈戰愈勇，8強以45比43險勝南韓晉級4強，令中國已取得足夠積分力壓香港成為「亞洲及大洋洲區第1」闖入奧運團體賽，惟位居世界第1的江旻憓，仍可獲個人賽奧運入場券。

名次賽方面，港隊先以45比30擊退德國，可惜隨後以1分之差不敵日本，最後一場名次賽對加拿大，憑「守尾門」的江旻憓最後1局打出14比6的攻勢，以45比44反勝對手，以第11名完成賽事。■圖、文：鄧文滔