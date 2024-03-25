爆胎頂到尾伍泰龍：主場唔想ＤＮＦ

三項鐵人世界盃香港站昨日假中環海濱舉行，男女子精英組冠軍分別由西班牙的Alberto Gonzalez Garcia及英國的Sian Rainsley所得。香港「一哥」伍泰龍（Jason）因單車爆胎未能造出最佳時間，最終僅排第55名，至於香港唯一女將彭詩雅則獲第40名。

「香港一哥」第55名衝線 三項鐵人世界盃首次於香港設分站賽，賽事為半奧運距離，參賽者需於會展對出海岸完成750米游泳，其後再鬥20公里單車及5公里跑步，中環海濱賽道旁吸引不少市民為運動員打氣，場面熱鬧。最終西班牙選手包辦男子精英組頭兩名，Alberto Gonzalez Garcia以53分17秒，力壓隊友Antonio Serrat Seoane封王，杭州亞運金牌得主日本選手尼拿賢治得季軍。至於亞洲排名第3的香港「一哥」伍泰龍未能發揮水準，以1小時00分08秒第55名完成。

Jason賽後透露，戰至單車項目第2圈時爆胎，他對於未能主場發揮應有水準感到失望：「其實已經好多年沒有這個問題，但突然連續兩個比賽都『爆胎』，所以我真的不知道要說甚麼，只能說運氣不太好吧。」

即使大幅落後，Jason最終仍堅持完成比賽，他說：「我不知道永不放棄是固執還是推動力，但這是香港第一個世界盃，而且我不喜歡成績單上有『DNF』（不能完成）。多謝大家對我的支持，即使我落後，他們都為我和香港打氣。」

彭詩雅讚主場氣氛佳令人感動 女子精英組方面，香港代表彭詩雅以1小時02分41秒完成，成績排第40名。她賽後表示，能與世界級選手同場較量感興奮，享受彼此之間激烈競爭：「今次參賽的選手都很強，令我吸收不少大賽經驗。主場氣氛實在太好，第一次有這麼多人大叫我的名字為我打氣，令我很感動！」港隊完成今站比賽後，4月將出戰中國半程亞錦賽及日本亞錦賽，爭取奧運積分。■圖、文：余樂詩