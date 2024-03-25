傑志過關4強齊腳

B組煞科戰勇挫理文 「賽馬會菁英盃」4強誕生！昨於旺角大球場爆發「賽馬會菁英盃」B組最後一場分組賽，傑志火併理文。結果「藍鳥」靠迪美路夫、基爾頓及伊高沙托尼的入球，以3比1擊敗有鄭兆均比賽尾段破蛋的理文。傑志最終力壓標準流浪升上B組首名，搶得該組最後一個出線資格，將同A組次名的大埔爭奪決賽席位。■圖、文：林卓臻

今場必須全取3分才能夠晉級的「藍鳥」，有陳晉一擔正兼戴起隊長臂章，門將石皓心負責把關，甘智健與羅素鎮守後防中路，基爾頓、查理史葛及米基爾組成3人中場，支援馬斐及迪美路夫攻堅；「黃黑軍團」大軍名單中3位外援齊齊擔正，包括亞哥斯達及荷西安祖，小將黃朗嘉首次擔正出任左翼，後備席僅有5人候命，包括其中3位場區球員皆為U22兵。

迪美路夫基爾頓伊高各入1粒 傑志今場迅速入局，3分鐘，陳晉一開出罰球，羅素頭槌二傳，伏兵遠柱的迪美路夫頂個拋物線網，為「藍鳥」早早搶得領先優勢。如夢初醒的理文，4分鐘後有亞哥斯達禁區外轉身抽射，未能命中目標。上半場補時階段，傑志再靠基爾頓的入球拉開比數。

換邊後，理文嘗試反撲，亞哥斯達殺入禁區，推大位起腳偏離目標。傑志繼續搶攻，49分鐘罰球機會，伊高沙托尼操刀直射彎過人牆入網，為傑志錦上添花。78分鐘，迪美路夫接應長傳單刀赴會，但射門被潘尚希撲出。90分鐘，理文有鄭兆均遠射得手，為球隊破蛋，但為時已晚。最終傑志將3比1擊敗理文，搶得出線資格，將與冠忠南區、東方及大埔爭逐冠軍寶座。

下半場為傑志射入罰球的伊高沙托尼，賽後透露球員之間會討論誰負責處理死球：「傑志有唔少球員都射得罰球，好似米基爾、基爾頓同陳晉一，有時大家都會爭住射，但落到場我哋會夾邊個係最佳人選。」他對是日靠入球幫助傑志晉級感高興：「今日可以入到波當然重要，但最緊要係球隊贏波晉級4強，我哋每項賽事都想爭冠軍，當然都包括呢項賽事啦。」