江旻憓32強決一劍飲恨 今戰團體賽保奧運資格

連翊希佘繕妡同首圈止步

以賽事頭號種子出戰的江旻憓，64強面對憑預賽突圍的隊友連翊希，兩人合演「港隊內訌」，最終江旻憓技勝一籌，贏11比8晉級次圈。Vivian的32強對手為波蘭劍手Martyna Swatowska-Wenglarczyk，雙方比分一直拉鋸，港將領先11比8後被對手連追3分扳平，及後兩人得分梅花間竹，關鍵時候Vivian「決一劍」下憾負14比15，無緣16強。另一港將佘繕妡同樣只輸一劍，以9比10不敵烏克蘭的Olena Kryvytska，首圈止步。