江旻憓32強決一劍飲恨 今戰團體賽保奧運資格
女子重劍世界盃南京站昨日續演個人賽，其中世界1姐江旻憓（Vivian，圖）於32強「決一劍」下出局，港將悉數在個人賽止步。港隊今日轉戰團體賽，首場就要硬撼中國，港隊為確保巴黎奧運資格，要力爭勝利。
連翊希佘繕妡同首圈止步
以賽事頭號種子出戰的江旻憓，64強面對憑預賽突圍的隊友連翊希，兩人合演「港隊內訌」，最終江旻憓技勝一籌，贏11比8晉級次圈。Vivian的32強對手為波蘭劍手Martyna Swatowska-Wenglarczyk，雙方比分一直拉鋸，港將領先11比8後被對手連追3分扳平，及後兩人得分梅花間竹，關鍵時候Vivian「決一劍」下憾負14比15，無緣16強。另一港將佘繕妡同樣只輸一劍，以9比10不敵烏克蘭的Olena Kryvytska，首圈止步。
幾位港將收拾心情後，今日旋即轉戰團體賽，首場就要大戰中國，香港目前爭取以「亞洲及大洋洲區第一」的身份，取得巴黎奧運女重團體賽資格，由於賽制列明，獲奧運團體賽資格的隊伍，將再添多3個個人賽資格席位，因此「中港大戰」之賽果，可謂影響重大。
鄧文滔報道
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