東方派夠５蛋攞尾彩

「賽馬會菁英盃」昨日舉行A組最後一場分組賽，深水埗在香港仔運動場與東方交鋒。最終東方以5比0大勝深水埗，雙方皆完成所有「賽馬會菁英盃」分組賽。

日前剛與中超球隊深圳新鵬城友賽的深水埗，是役派出戴廷匡把關，梁星耀及奧斯卡負責中場掃蕩，蘇沙與張志昊在前線爭取入球；有幾位主力代表「大港腳」的東方亦作出輪換，黃浩然鎮守中路，吳宇曦和李俊霆出任兩翼，黃皓雋先列後備。

開賽5分鐘，東方幾乎先開紀錄，吳宇曦左路推大位起腳中柱彈出。12分鐘後，巴拉克右路傳中，巴科爾在對方力壓下頂高。其後球證指巴拉克禁區內被宋柱浩侵犯，梁冠聰30分鐘射入12碼，助球隊取得領先。兩分鐘後，巴拉克接應梁冠聰左路傳中，勁射中楣底彈入，加上巴科爾完半場前接應李俊霆助攻門前得手，東方半場已手握3球優勢。

盧比度讚球員態度一流 易邊後東方先後換走巴科爾及李俊霆，但仍然控制戰局，63分鐘，巴拉克禁區內起腳僅僅高出。3分鐘後，丹尼爾接應角球又頂高。攻勢不斷的東方兩分鐘後再有斬獲，吳宇曦壓落底線傳入中間，于楊門前撞射成4比0；末段于楊錦上添花，射入個人第二球，東方輕取深水埗5比0，完成分組賽。

東方順利大捷，主教練盧比度（Chino）滿意年輕球員發揮：「好似『宇曦』（吳宇曦）今場踢得好好，畀到對手好大威脅，其他人都搏到盡，球員態度值得一讚。」Chino又指即使球隊已於「賽馬會菁英盃」出局，但仍努力給予年輕球員上陣機會：「我今季都成日安排U22球員喺聯賽上陣，當然有幾場踢得比較緊湊嗰陣，就好難安排畀班後生仔踢，但只要情況許可，我都會畀佢哋出嚟試吓，咁先會成長。」

圖、文：鄧文滔