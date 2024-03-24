on.cc東網直播 賽馬會菁英盃出線關鍵戰 傑志爭晉級鬥攔路虎理文

傑志重炮 查理史葛（左）

國際賽期間今日續安排「賽馬會菁英盃」最後一輪分組賽，下午假旺角場上演B組煞科戰，由傑志火併理文。兩隊同樣「唔齊腳」，形勢上「藍鳥」一定要贏才能出線，戰意毋庸置疑；理文雖篤定出局，惟面對宿敵照樣化身「攔路虎」，實行力阻對方晉級！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志目前以1分落後次席的均業北區，但因對賽成績不及對手，是役必須要贏波才能晉級4強。「藍鳥」陣內幾位球員陳俊樂、祖連奴和潘沛軒，正代表港隊出戰世盃外，同時羅梓駿、恩查、明加索夫、艾里奧及保羅等主力亦因傷缺陣，暫代主教練金東進表示不太憂慮，有信心如願全取3分：「我哋仲有好多外援，年輕球員又愈踢愈好，加埋U22球員陳晉一喺陣中，相信會有少少優勢。」

陳晉一目標入4強兼捧盃 剛剛傷愈的陳晉一，連續兩場有份上陣，他坦言比賽狀態及體能仍未達十足，但腳傷已無大礙。對於未能隨港隊出戰世盃外，「一仔」承認有點可惜：「着起港隊波衫係一種榮譽，但明白呢個決定係嚟自各方面，相信係對我嘅最好選擇。」最後一屆成為「菁英盃」適齡球員，「一仔」笑言自己比其他年輕球員經驗較豐富，今場希望幫助球隊獲勝，盼晉級兼以捧盃作結。

已提前出局的理文是役同樣陣容不整，除有安尼亞、徐宏傑、胡晉銘、余煒廉、張憙延及李毅凱等主力，要為各自的代表隊踢國際賽外，保利臣及保連奴兩大外援，亦因累積5面黃牌需要停賽，加上杜度及基華尼頓等仍在養傷當中，如何調兵遣將，成為主教練曾昭達要急切解決的問題：「球會同我都會全力支持港隊，不過講真今場人腳唔係好夠，實力點都會有影響，希望球員落到場有番信心。」

詹皓臻請假加操做足準備 U22中堅詹皓臻（Botto）早前協助拔萃男書院重奪學界精英賽冠軍，他形容奪冠意義重大，亦透過比賽吸收一定經驗。理文現時兵源緊絀，Botto賽前亦專程向學校請假隨球隊加操，為今日大戰積極備戰：「之前多數只係喺看台睇，都有幻想自己踩入旺角大球場對傑志會係點，希望今場有機會。」

傑志「一仔」 陳晉一 理文Ｕ22 詹皓臻 理文「光頭」 顏樂楓（左）