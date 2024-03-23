搶７憾負黃澤林獲讚有前途

香港網球新星黃澤林（Coleman）於邁阿密網球大師賽踏上新里程，首次殺入正賽的他，首圈面對世界排名35的塞爾維亞2哥謝雷，Coleman先後3次打破對手發球局，次盤更打至「搶7」，惟始終經驗尚淺，終以5比7及6比7（3比7）憾負，但已獲對手及球迷讚賞。

鬥塞爾維亞２哥不落下風 首次面對謝雷，Coleman表現毫不怯場，憑着1米91的身高及強勁發球，首盤與擁有兩個ＡＴＰ錦標的謝雷咬緊，一度打成5比5，第11局Coleman被「破發」，隨後再受制於對手的強勁發球，先失一盤5比7。

次盤一度因天雨暫停，重開後Coleman雖再被「破發」，但他第6局把握機會追至3比3平手。此時謝雷體能下降，Coleman一口氣連取兩局，領先5比3，謝雷之後回敬一局，第10局Coleman原本形勢大好，只差一球便贏出這盤，可惜心急下未能把握3個破發分，反被謝雷扳平大分5比5，之後兩人各贏一局，進入「搶7」階段，謝雷勝在經驗豐富，Coleman終以3比7落敗，結束這場歷時2小時21分鐘的激戰。

縱使首圈止步，但黃澤林已寫下多項歷史，世界排名212位的他，在外圍賽連挫兩位世界Top 100球手，成為亮相ATP 1000級別賽事主賽圈的香港第一人。對手謝雷賽後亦讚揚黃澤林，指他「將會有一個光明的未來」。Coleman除袋走23,250美元（約181,350元）獎金外，新一期世界排名亦將打入前200位。