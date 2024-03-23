補選林樂勤港隊22人赴烏茲別克

Jordan喜出望外：好好享受

港隊先飛往南韓仁川再轉機到烏茲別克，安達臣上場賽後記者會透露，鐘樂安、艾里奧及艾華頓將退選，昨日3人皆未有現身，同時原先提及會補選的艾華，最終變成林樂勤，安帥解釋：「因為我哋搵唔到艾華，由星期四晚10點至12點一直打畀佢，都冇人聽電話。Jordan係一位好有野心嘅進攻球員，亞運同佢合作過，都想鼓勵佢繼續進步。」對於大軍僅餘22人，安帥指不用太擔心：「本身諗住等埋鐘樂安，但佢最後都係趕唔切。始終中堅位喺香港選擇唔多，不過我哋仲有3位中堅，徐宏傑都踢到呢個位，問題唔大。」