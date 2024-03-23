補選林樂勤港隊22人赴烏茲別克
港隊周四晚於旺角大球場出戰完烏茲別克後，昨早旋即啟程，為下周二世盃外圍賽作客烏茲別克作準備。當中主教練莊恩安達臣意外補選均業北區翼鋒林樂勤（Jordan），惟鐘樂安、艾里奧及艾華頓齊齊退選，令作客大軍僅餘22人。
Jordan喜出望外：好好享受
港隊先飛往南韓仁川再轉機到烏茲別克，安達臣上場賽後記者會透露，鐘樂安、艾里奧及艾華頓將退選，昨日3人皆未有現身，同時原先提及會補選的艾華，最終變成林樂勤，安帥解釋：「因為我哋搵唔到艾華，由星期四晚10點至12點一直打畀佢，都冇人聽電話。Jordan係一位好有野心嘅進攻球員，亞運同佢合作過，都想鼓勵佢繼續進步。」對於大軍僅餘22人，安帥指不用太擔心：「本身諗住等埋鐘樂安，但佢最後都係趕唔切。始終中堅位喺香港選擇唔多，不過我哋仲有3位中堅，徐宏傑都踢到呢個位，問題唔大。」
至於臨時獲補選的林樂勤，昨日獨自前往機場，他坦言臨睡前收到通知，感覺意外及開心：「第一次入大港腳初選已經係5年前，之後一直冇份，當中都經歷過好多嘢，又斷咗兩次腳。」首次躋身大港腳決選的Jordan提到今次目標：「真係零壓力，第一次跟大隊會好好享受，如果有得踢就盡力表現。」圖、文：李浚湣
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