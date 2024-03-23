on.cc東網直播賽馬會菁英盃A組煞科戰 深水埗 東方砌盡搶尾胡

深水埗後衞 梁星耀

今日假香港仔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組分組賽煞科戰，由深水埗對東方。已無緣出線的深水埗，要把握機會提升球員比賽狀態，至於同樣已經出局的東方，則希望在多位主力缺陣情況下，力爭延續不敗走勢。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

深水埗於比賽前一日，專程北上與中超新軍深圳新鵬城「拍跳」，主教練陳浩然認為是難能可貴的交流機會，冀球員把握機會吸收經驗。「賽馬會菁英盃」分組賽最後一戰面對東方，適逢對手有多位主力獲代表隊徵召應付國際賽，是役無緣出戰，惟「陳Sir」認為東方實力依然強勁：「佢哋一班年輕球員都有好多落場機會，經驗比我哋可能更好，我哋對住任何對手都唔會有太大優勢，想贏波就必定要發揮出最佳水平。」

楊學敏相信有力抗衡 深水埗U22兵楊學敏（Herman）早前在「賽馬會菁英盃」對香港U23的賽事首次擔正，更協助球隊擊敗對手，Herman不忘感謝球會給予機會，並希望幫助球隊重返勝軌：「雖然東方整體實力好過我哋，但盡力踢咩都有可能，相信我哋有能力同強隊抗衡。」

東方幾位主力包括葉鴻輝、余在言、黃梓浩及高素巴耶夫要為各自代表隊出戰國際賽，主教練盧比度手上籌碼雖然減少，惟他認為影響不大：「球隊有足夠人腳應付今場賽事，我都會派一班較少踢嘅年輕球員出戰，畀佢哋攞番啲信心，球員為爭取正選位置，落到場就會盡力應戰，唔使擔心戰意。」是役巴拉克坐完波監，可以復出。

蕭頌楠學習隊友態度 18歲小將蕭頌楠今季獲東方提拔，他表示與一隊一齊操練的機會，讓他獲益良多：「尤其馬高斯同巴科爾除咗技術好好，練波嘅態度都好認真，作為年輕球員就係要學習呢啲，為隨時有得上陣作準備。」年初對深水埗的分組賽，蕭頌楠曾上演地標戰，惟他認為對手實力已有所提升：「上次踢落都知深水埗唔簡單，加上新兵蘇沙有技術又有經驗，佢哋實力強咗好多。」

深水埗士哥拿 蘇沙 東方守將 柳志成 東方雙槍將 黃皓雋