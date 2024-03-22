前男友過世後首開腔 莎芭蘭嘉︰仍感到心碎

莎芭蘭嘉

當外界對莎芭蘭嘉於其男友高治夫驟逝後仍繼續練習感到不明時，這位外表剛強的白羅斯網球天后終打破緘默，開腔為事情表露心聲：「我和他已不在一起了」，即使情已逝但她還是對前男友黯然離世而感到「心碎」。

白羅斯冰球選手兼冬奧代表高治夫本周一於邁阿密一所酒店墮下身亡，享年42歲。事件震驚體壇，而正在當地比賽的莎芭蘭嘉依然如常訓練，備戰邁阿密網賽，一度令人擔心她的狀況，唯這位澳網冠軍終於在社交網上寫出她的心情：「Konstantin（高治夫）的死亡是一個難以想到的悲劇，即使我和他已不在一起了，我的心也碎了。」

不排除醉酒後「出事」 這對體壇前戀人於2021年公開關係，不時放閃表現恩愛，故外界對於他們原來已分手頗為詫異。而莎芭蘭嘉呼籲大眾給予她和當事人的家人私隱和空間。她本人亦會按計劃出席比賽。

至於高治夫的前妻Julija Mikhailova則向外媒透露，高治夫有飲酒的習慣，她指出：「房間內發現一些空酒瓶，而他的房又有一個向海的大露台。」不過Julija估計前夫未必打算自盡，因她擁有前夫的電腦密碼，知道他在其他地方預訂了公寓，又租了汽車，訂購的貨品還未送貨等等，故她估計高治夫未必打算自盡，不排除是飲酒後出事。