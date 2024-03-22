力壓港隊門將石皓心撲出2月最佳

初生之犢不畏虎！傑志U22門將石皓心憑2月21日「賽馬會菁英盃」對均業北區的分組賽，一記精彩的「2連救」，力壓4位港隊門將葉鴻輝、謝家榮、保羅及伍瑋謙，成功當選【聚大金鳳特約】2月份「最佳撲救」。年輕人，繼續努力呀！

石皓心在對均業北區的「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，正選把守最後一關，協助「藍鳥」以1球力克對手，保持晉級希望。當中「皓心」更在上半場接連救出馬圖斯的勁射，以及回身撲走劉君正的補射，他表示由於當時來得太突然，撲救後久久仍未回過神來：「嗰刻完全唔知發生咗咩事，等艾里奧解完圍，查理史葛大聲叫好波之後，先明白原來自己撲到球波。」不過「皓心」亦笑言當時未有失球，的確有點幸運：「撲完第一球，將個波擋咗入中間，我都覺得應該會失。自己咁啱博一博，撲去右手邊，好彩個波飛咗落我隻手，感覺好神奇。」

盼爭取更多上陣時間 年僅16歲的「皓心」，今季才獲提拔至一隊，暫時各項賽事累積上陣6場，表現不過不失，初戰港超的他不忘感謝隊友的扶持：「比賽前隊友會提我集中啲，鼓勵吓我，可能開波都會傳番後先，等我攞吓球感，同冇咁緊張。好記得之前對流浪踢得唔係咁好，查理史葛專登話有咩問題，將個波傳畀佢就可以，後防有佢頂住。」提到今季目標，「皓心」則指希望在聯賽及盃賽爭取更多上陣機會，藉此累積比賽經驗，兼表現自己。