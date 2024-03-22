向黃洋鞠盈智致謝！

中場黃洋、鞠盈智早前先後宣布告別港隊，足總特意昨日在對烏茲別克的世盃外賽前，於旺角大球場舉行簡單致謝儀式，藉此答謝他們多年來的付出。

阿智笑言「喺看台一齊鬧球員」 黃洋和鞠盈智為香港隊征戰超過10年，隨着年紀漸長，二人年初接連宣布退出港隊。足總是日便在港隊對烏茲別克的世盃外賽前，舉行致謝儀式，除即場派發手幅予球迷，又在大屏幕播放短片及致送紀念品。期間兩位亦有感而發，其中「大哥」表示：「由自己第一次入場睇港隊，去到今日喺到接受大家祝福同掌聲，一定係我人生其中最難忘嘅回憶，多謝大家對我、香港隊一直以嚟支持。」

「阿智」則笑言：「呢日係我着起港隊波衫最輕鬆嘅一日，因為我唔使再擔心自己喺場上嘅表現，仲可以喺看台同大家一齊鬧球員。」

至於球迷Alex身穿早年由黃洋所穿上的港隊6號球衣入場，他認為「大哥」絕對值得受到球迷的尊重：「好細個已經睇黃洋踢波，佢踢港隊好穩陣同落力，踢唔到亞洲盃係有啲可惜，佢係值得有出場機會。」