醫療團隊誤用療法 林書豪受牽連罰停賽5場

林書豪無辜惹上「禁藥」風波，這位正效力PLG新北國王隊的球星，因誤用靜脈雷射治療腳患，違反了世界反興奮劑組織（WADA）的規定，將被禁賽兼罰款。新北國王昨日發表道歉聲明，承認醫療團隊疏忽，但林書豪卻因此未能角逐PLG職籃年度獎項。

受足底筋膜炎困擾的林書豪，早前在球隊發放的官方影片中，接受靜脈雷射（ILIB）治療。靜脈雷射雖在普遍醫療使用，但在WADA規定中卻屬於運動禁藥，賽事期間與賽外都禁用。PLG經過討論後宣布，指林書豪的療法未符合WADA規定，要罰停賽5場及罰款15萬新台幣。

失去爭MVP機會 為此，新北國王發表聲明承認錯誤：「球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。」球隊並對事件損害了林書豪的聲譽表達歉意。

原本是年度MVP熱門的林書豪至今只出賽14賽，禁賽5場意味他即使其後全勤上陣，亦未乎合PLG角逐個人獎項的要求（至少出賽27場）。因此他將失去獲取獎項的機會。