莎芭蘭嘉男友自殺身亡

深受打擊

人生無常，世界排名第2的白羅斯女網名將莎芭蘭嘉遭受打擊，其男友高治夫日前被發現自殺身亡，終年42歲。

高治夫是前白羅斯冰球運動員，曾出戰2002及2010年冬季奧運會，也曾效力NHL匹茲堡企鵝3年；據邁阿密警方發言人指出，高治夫是從當地一間酒店露台跳下，「會向自殺事件方向調查，不存任何謀殺嫌疑。」

忍住傷痛繼續比賽 25歲的莎芭蘭嘉正準備本周舉行的邁阿密網賽，被列為女單2號種子的她首圈輪空，並預計在周四或周五出戰次圈面對西班牙的芭杜莎，事發後莎芭蘭嘉亦表明會繼續比賽。這位世界「二姐」的父親也是前冰球運動員，於2019年去世，終年43歲；莎芭蘭嘉今年成功衞冕澳網冠軍時坦言背後「最大動力」，就是實現了她與父親的共同夢想，在她25歲前贏得兩個大滿貫冠軍。

至於高治夫於2016年退役，並在俄羅斯聯賽球會Salavat Yulaev Ufa擔任助教，球會網頁發出了高治夫離世的消息，形容他是「堅強而開朗的人，受到球員、同事及球迷愛戴及尊重。」至於匹茲堡企鵝隊也表達哀悼：「我們向前企鵝隊前鋒高治夫的家人及朋友致以最深切的哀悼。」