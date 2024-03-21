滑浪飛翼亞錦賽4月鬥到香港

「2024亞洲滑浪風翼錦標賽」於4月10至14日假赤柱正灘舉行。港隊代表何允輝及陳晞文，將以衞冕姿態迎接世界各地的好手挑戰，當中包括男、女子組世界冠軍均會來港獻技，勢將激戰連場。

何允輝享受飛翔刺激感

「亞洲滑浪風翼錦標賽」是世界排名計分賽其中一站，港隊代表何允輝及陳晞文去年於泰國芭堤雅舉行的首屆賽事稱王封后，另一位前滑浪風帆奧運代表何智豪亦於男子組取得第3名。3人將會聯同一眾本地好手於赤柱正灘主場出擊，與超過40位來自歐、亞等地的海外高手乘風破浪競逐錦標。何允輝（Rafeek）近日已積極備戰：「歐洲好手來港參賽，可望提升本地及亞洲選手水平。自己亦添置新器材調整裝備，希望借助主場優勢爭取衞冕。」