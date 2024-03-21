打硬仗主場鬥烏茲別克 港隊搶分鬥志爆燈！

艾華頓 港隊右翼

「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，港隊今晚主場迎戰烏茲別克！港隊完成亞洲盃征途後再出擊，面對有多位球員於歐洲聯賽效力的烏茲別克，移師旺角大球場作賽的港隊，今場想在強敵身上搶分，除了要踢出鬥志，更需要主場球迷的吶喊助威。另外，足總於賽前會為先後宣布告別港隊的黃洋及鞠盈智舉行致謝儀式。（港台電視32周四晚上8時直播）

港隊自今年1月底在卡塔爾亞洲盃分組賽出局後再度召集，今次決選名單保留大部分亞洲盃主力，包括孫銘謙、安永佳及周緣德幾位於近期轉戰中超聯賽的球員。主教練莊恩安達臣希望港隊能延續亞洲盃期間的水平：「尤其亞洲盃分組賽頭兩場，同埋友賽中國及塔吉克，我哋狀態好好踢出好表現，今場都要提升比賽速率，踢得更進取。」安帥出席賽前記招時，透露首次入選大港腳的鐘樂安，仍受肩傷困擾今場無緣披甲：「等佢嘅磁力共振報告出爐後，我哋會坐低傾，再決定會否帶埋佢去踢作客烏茲別克嘅賽事。」

留前鬥後拚到底 中場胡晉銘曾在上年亞運期間，與烏茲別克交手3次，對這支中亞球隊相當熟悉，他認為對方進攻相對迂迴，加上賽事改在旺角大球場進行，或有利港隊防守：「烏茲別克以控球為主，踢法冇其他球隊咁直接，節奏慢啲。同埋旺角場面積較細，體力消耗相信冇咁大。」港隊陣中多名球員剛在過去周末皆有份為球會出戰聯賽，「晉銘」表示身體恢復進度將成勝負關鍵，又提醒隊友要踢得更有耐性：「踢完聯賽大家得4至5日休息，體力要恢復到，咁先可以踢到高強度國際賽。我哋上半場一定唔可以失波先，留番下半場再同佢哋搏命。」

世界排名66的烏茲別克，為亞洲盃8強分子，陣中超過一半球員為外流兵，包括意甲卡利亞利的前鋒蘇梅洛度夫，以及俄超魯賓卡山後衞阿舒亞馬托夫，此外亦有部分球員於法國、土耳其及伊朗等聯賽效力。安帥於亞洲盃期間曾親身考察過烏茲別克的表現，他相信港隊有機會在對手身上搶分：「烏茲別克整體實力唔錯，球員特質同伊朗幾相似，我有搵到一啲對手嘅弱點，如果我哋運氣夠好，係有機會踢出好成績。」

陳俊樂 港隊中場 莊恩安達臣 港隊主教練