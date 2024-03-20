黃澤林離ＡＴＰ正賽一步之遙

隨着印第安韋爾斯網球大師賽結束，另一個屬於ATP 1000級大師賽的邁阿密公開賽緊接開鑼，首獲「外卡」參戰的香港球手黃澤林（Coleman），周一在外圍賽力退世界排名89的加斯頓，迎來生涯在ATP 巡迴賽上的首勝。

外圍賽擊退排名89球手 目前世界排名升至212位香港首席球手黃澤林，展開職業生涯新一頁，獲得「外卡」參加這個ATP高級別賽事。雖然首度參與ATP賽事，但Coleman未見怯場，發揮相當出色，面對世界排名89的法國球手加斯頓，港將成功搶贏第一盤，次盤Coleman雖被對手扳平盤數，惟決勝盤Coleman再展現強韌毅力，全場共獲得31個直接得分及5次打破對手發球局下，最終以6比2、3比6及6比2淘汰對手出局，順利晉級，下仗將與世界排名101位的印度球手拿加爾爭入正賽。值得一提Coleman上月在印度挑戰賽曾與拿加爾碰頭，當時港將以2比6及5比7不敵對手，今次挾近期勇態，絕對有力爭取復仇兼打入ATP正賽。

賽事女單正賽昨日展開，同樣獲外卡參賽的羅馬尼亞前球后施蒙娜，19個月以來首度重返賽場，首圈面對前世界第2球手西班球的芭杜莎。

32歲的施蒙娜早前因禁藥案被重罰禁賽4年，其後她上訴得直，國際體育仲裁法院（CAS）宣布刑期減短至9個月，令施蒙娜趕及在邁阿密網賽復出，惟其首圈即面對巨大挑戰，對手為前世界第2好手、26歲的芭杜莎，施蒙娜如能獲勝，下圈將硬撼應屆澳網冠軍、現世界2姐白羅斯的莎芭蘭嘉。

今屆邁阿密網賽星光熠熠，包括剛在印第安韋爾斯網球大師賽封王稱后的艾卡華斯和施華德，兩人分別於男女子單打次圈（64強）登場。另外除施蒙娜外，3屆冠軍「大威」V威廉斯、「丹麥甜心」禾絲妮雅琪、英國的華度加奴以及傷愈復出的前日本名將錦織圭，亦獲得外卡參賽。