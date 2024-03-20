祖高域新諗頭明年搞網球全明星賽

網壇1哥祖高域早前宣布為集中備戰泥地賽季，放棄競逐本周上演的邁阿密大師賽。然而這位塞爾維亞球王仍然現身美國，並且踩入ＮＢＡ球場，與勇士「咖喱仔」史提芬居里會面，他更計劃於2025年倣效ＮＢＡ，組織網球的「全明星賽」。

據報正於美國物色場地 祖高域日前入場觀看勇士對湖人的西岸大戰，賽後更與居里「交換禮物」，獲贈「咖喱仔」簽名球衣，祖高域則送上自己的網球拍。據報祖高域有意效法ＮＢＡ，明年在加州舉辦網球全明星賽：「每個人都想要一場網球全明星賽，可以分成男女子組。你知道何時何地最合適？就在印第安韋爾斯網球大師賽前，每個人都來到南加州。」

美國傳媒同時披露：「祖高域此計劃不是妙想天開，有人說他正物色場地，可能是洛杉磯。」消息指這項盛事最快明年實現，祖高域曾先後觀看ＮＢＡ及板球賽事，藉此取經。事實上在印第安韋爾斯網球大師賽前，他曾與南非影星查理絲花朗在善慈賽上合作雙打，看來「網壇明星賽」事在必行。