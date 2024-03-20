孖余煒廉同獲補選 龐焯熙想擴闊眼界

正備戰世盃外兩鬥烏茲別克的港隊，昨日下午續於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。當中同日較早時間獲補選入隊的晉峰門將龐焯熙及理文後衞余煒廉是日均有現身，首次躋身大港腳決選的年輕門將龐焯熙，希望藉此學習及擴闊眼界。

昨日操練所見，艾華頓及艾里奧已經復操，惟鐘樂安僅全程留在健身室，未有落場，至於早前聯賽對深水埗眼部受傷的羅梓駿，繼續未見蹤影。同日獲補選的余煒廉與龐焯熙，則已經會合球隊訓練。

收到消息既驚且喜 由於另一門將伍瑋謙因傷退隊，令年僅20歲的龐焯熙（Bear），首次躋身大港腳決選，他坦言收到通知當刻既驚且喜：「收到消息一刻未定到神，到瞓醒先發現好多嘢都要急住準備，但入到嚟感覺都係開心嘅，目標係想盡量出去學嘢，擴闊吓眼界。」

主教練莊恩安達臣於港隊收操後接受訪問，透露大軍傷兵情況：「鐘樂安仲接受緊治療，周四主場未必趕得切踢，為穩陣起見，揀咗『煒廉』頂替，同時『羅梓』情況同樣唔太樂觀。」■圖、文：李浚湣

余煒廉