前白禮頓青訓學院經理莫寧 擔任港隊新技術總監

足總昨日宣布，英超球會白禮頓前青訓學院經理莫寧（John Morling)，已於3月18日頂替安頓，成為新任港隊技術總監，據悉合約為期兩年。足總希望憑着莫寧過去在球員培育及足球管理的優秀往績，進一步強化現有的計劃及項目，持續提升香港足球水平。

現年49歲的莫寧，持有歐洲足協專業教練牌照，兼擁有多年足球管理及教練經驗。他曾於彼得堡聯擔任社區規劃主管超過12年，期間參與由9歲至一隊所有梯隊的訓練工作。其後莫寧加入愛爾蘭足球總會，任職球員發展經理，為國家隊建立全面的球員發展方針，同時他亦是Ｕ15、Ｕ16和Ｕ17青年隊的國際經理。

效力「海鷗」長達10年 除此之外，莫寧曾為英超球會白禮頓擔任青訓學院經理長達10年之久，期間培育出無數優秀的青訓球員，並提升至一隊上陣。值得一提2020/21和2021/22賽季，這支外號「海鷗」的球隊，青訓球員為英超各隊中上陣時間最長，足見莫寧培育新秀確有過人之處。■李浚湣報道